Nintendo Switch PRO: l'annuncio potrebbe slittare alla prossima settimana?

Mentre New Nintendo Switch PRO compare su Amazon Messico, sono in molti a speculare sulla possibile data di annuncio della nuova console. Il reveal sarebbe imminente ma secondo alcune teorie non sarebbe previsto per questa settimana.

Secondo Jeff Grubb, Emily Rogers e Tom Phillips di Eurogamer, l'annuncio di Nintendo Switch PRO è previsto per questa settimana e dunque idealmente per la giornata di oggi dal momento che raramente gli eventi di presentazione hardware si tengono nel weekend.

C'è però chi su ResetERA esclude questa ipotesi dal momento che da oggi e fino a lunedì 31 maggio gli uffici di Nintendo of America sono chiusi per il Memorial Day e riapriranno solamente il primo giugno. Questo ha portato molti a pensare che l'annuncio possa tenersi all'inizio del prossimo mese, magari martedì 1 o mercoledì 2 giugno, comunque prima dell'E3 di Los Angeles come rumoreggiato.

Chiaramente si tratta solamente di un pensiero e il fatto che gli uffici di Nintendo of America siano chiusi per le festività non vuol dire che non possano esserci annunci dal momento che nel peggiore dei casi basterebbe programmare i post sui social e il video su YouTube, operazione che può essere fatta in remoto e ovviamente in anticipo. Non ci resta che aspettare per saperne di più.