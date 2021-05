Nintendo Switch Pro, aspettando il reveal: produzione al via in estate, per insider

Dopo l'avvistamento di New Nintendo Switch Pro su Amazon Messico, pare che effettivamente qualcosa stia bollendo in pentola in quel di Kyoto, con gli insider che non accennano a dare tregua al flusso di speculazioni in circolo dalla giornata di ieri.

A rincarare ulteriormente la dose è ancora una volta Emily Rogers, nota insider legata al mondo Nintendo e con all'attivo diverse anticipazioni rivelatesi corrette. Dopo aver dichiarato nelle ultime ore che il reveal della nuova console dovrebbe ormai essere imminente, quest'ultima invita ancora la community ad attendersi la presentazione prima dell'E3 2021. Secondo Emily Rogers, l'attesa durerà dunque al massimo due settimane, con tuttavia la possibilità di veder Nintendo fare la sua mossa già entro pochi giorni.



Nel ribadire la possibilità che il colosso di Kyoto decida di presentare Nintendo Switch Pro completamente a sorpresa, l'insider aggiunge un ulteriore dettaglio. Secondo quanto riferito, la produzione del nuovo hardware dovrebbe prendere il via nel corso dell'estate di quest'anno, per poter raggiungere poi gli scaffali dei negozi entro la fine dell'anno.



Ovviamente, non vi è ancora alcuna conferma ufficiale: non resta dunque che attendere eventuali aggiornamenti da Nintendo. Nel frattempo, ulteriori fonti confermano la visione della Rogers e rilanciano suggerendo un Nintendo Direct E3 2021 interamente dedicato ai giochi.