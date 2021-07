Nintendo Switch PRO assente dall'E3 2021: il commento del presidente Furukawa

Intervenuto a margine dell'ultimo report finanziario di Nintendo, il presidente Shuntaro Furukawa ha risposto alle domande postegli dagi investitori della casa di Kyoto per chiarire i dubbi sulla rumoreggiata presentazione di Switch PRO che sarebbe dovuta avvenire, stando sempre alle indiscrezioni, durante l'E3 2021.

Nel corso della sessione Q&A a cui ha partecipato Furukawa, il massimo rappresentante di Nintendo ha preferito non entrare nel merito delle insistenti anticipazioni sulle specifiche di Switch PRO ma ha comunque voluto rispondere a chi, tra gli investitori, si interroga sulla veridicità o meno degli ultimi rumor riguardanti il modello midgen di Nintendo Switch.

Per l'occasione, Furukawa ha così spiegato che "la nostra azienda utilizza i Nintendo Direct come uno spazio per interagire coi nostri clienti e informarli dei prodotti che vogliamo lanciare al momento opportuno. L'azienda si impegna sempre a perseguire idee uniche di esperienze videoludiche e di renderle possibili attraverso l'hardware e il software".

Il presidente di Nintendo rimarca il concetto sottolineando come "per raggiungere questo obiettivo sviluppiamo costantemente hardware, software e periferiche dedicate, ma ci asteniamo dal fare commenti su prodotti specifici che sono ancora in fase di sviluppo e progettazione".

Nei giorni scorsi, anche Doug Bowser (boss di Nintendo of America) è intervenuto sull'argomento per delineare le strategie di Nintendo nello sviluppo di nuovo hardware.