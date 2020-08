Nintendo Switch PRO si avvicina? Cambiamenti per SoC e RAM in arrivo!

È ormai da più di un anno che si discute della possibile intenzione della Casa di Kyoto di immettere sul mercato un modello di Nintendo Switch PRO. Mai confermata ufficialmente, la teoria sta ora riprendendo quota.

A riaccendere il dibattito in materia ha fortemente contribuito un report diffuso da Bloomberg, nel quale si afferma che una Nintendo Switch PRO arriverà nel 2021. A rilanciare le dichiarazioni della prestigiosa fonte, giunge ora un avvistamento quantomeno interessante. Nei database della FCC (Federal Communications Commission), sono infatti presenti richieste di autorizzazione da parte di Nintendo per la sostituzione di alcune componenti hardware della console. Non stiamo tuttavia parlando di elementi secondari, ma delle seguenti modifiche:

Sostituzione del SoC (System on a Chip);

(System on a Chip); Sostituzione della memoria ;

; Sostituzione della CPU Board come conseguenza della sostituzione delle altre due componenti;

Ci troviamo dunque di fronte a una serie di variazioni strutturali di peso, che molti hanno interpretato come unin merito all'effettiva esistenza di una Nintendo Switch PRO. Difficile tuttavia prevedere le concrete intenzioni della Casa di Kyoto, dalla quale non sono di recente giunte né conferme né smentite a commento delle nuove voci di corridoio.In attesa di apprendere eventualmente ulteriori dettagli in materia, segnaliamo che anche una testata giornalistica taiwanese ha suggerito di recente una possibile commercializzazione di Nintendo Switch PRO nel 2021