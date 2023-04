Nintendo Switch Pro Controller Edizione Tears of of the Kingdom in preordine su Amazon

Su Amazon è ora preordinabile Nintendo Switch Pro Controller in Edizione Speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un'edizione limitata dell'ottimo controller per Nintendo Switch in uscita il 12 maggio, in concomitanza con il nuovo capitolo di Zelda in arrivo su Nintendo Switch.

Il nuovo controller è in preordine a 74,99 euro (le scorte sono limitate) con la promozione "prezzo minimo garantito" che ci permetterà di risparmiare se il prezzo dovesse scendere dalla data dell'ordine a quella di spedizione. L'importo quindi si abbasserà in automatico (nel caso dovesse scendere) e lo pagheremo quindi al miglior prezzo che abbia mai raggiunto.

Clicca qui per preordinare Nintendo Swich Pro Controller Edizione Speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Vi ricordiamo quindi che sempre il 12 maggio è in arrivo l'attesissimo nuovo capitolo di Zelda in esclusiva per Nintendo Switch, il seguito di Breath of the Wild che è stato tanto acclamato da critica e pubblico, in preordine proprio ora su Amazon al prezzo di 69,99 euro a questo link.

Se vi siete persi il nuovo video gameplay di 10 minuti del gioco, vi consigliamo di recuperarlo a questo link, abbiamo analizzato in un lungo articolo tutti i dettagli emersi dalla nuova clip del gioco.