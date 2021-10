Nintendo Switch: il Pro Controller si fa 'mini', ecco il GameSir T4

L'azienda produttrice di periferiche e accessori per videogiocatori di Hong Kong GameSir presenta ufficialmente il pad wireless T4 Mini, la "versione tascabile" del Pro Controller di Nintendo Switch che vanta anche la piena compatibilità con PC e i sistemi mobile iOS e Android.

Il T4 Mini è stato progettato per gli appassionati di videogiochi che reputano "ingombrante" il design del Pro Controller di Switch, dei pad più commercializzati in ambiente PC e, ovviamente, dei controller ufficiali per console PlayStation e Xbox.

La caratteristica principale della periferica proposta da GameSir è perciò rappresentata dalle sue dimensioni contenute, con 14,3 cm e 8,3 cm di grandezza per un peso complessivo di 156 grammi. A dispetto delle dimensioni contenute, il T4 Mini non sembra scendere a compromessi con le funzionalità e propone un layout completo di tasti, analogici e trigger, con tanto di pulsante per attivare la modalità Turbo. Similarmente al Pro Controller, non mancano nemmeno i giroscopi per fruire i titoli Switch che li sfruttano.

In calce alla notizia trovate una video analisi curata dallo youtuber CTA - tech desk, con delle prove su Nintendo Switch e delle analisi sull'ergonomia, la qualità costruttiva generale e le funzionalità del pad venduto sul portale ufficiale di GameSir al prezzo di 35,99 dollari. In attesa di scoprire se e quando sarà possibile acquistare anche in Europa il GameSir T4 Mini, vi rimandiamo alla nostra recensione di Nintendo Switch OLED, l'ultima arrivata nella famiglia di console ibride della casa di Kyoto.