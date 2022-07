Nintendo Switch Pro Controller Splatoon 3: ora in preordine su Amazon

Su Amazon è ora preordinabile Nintendo Switch Pro Controller brandizzato Splatoon 3, un'edizione limitata dell'ottimo controller per Nintendo Switch in uscita il 9 settembre, in concomitanza con il gioco Splatoon 3, esclusiva per la console di Nintendo.

Il nuovo controller è in preordine a 79,99 euro, la promozione "prezzo minimo garantito" ci permetterà di risparmiare se il prezzo dovesse scendere dalla data dell'ordine a quella di spedizione. L'importo quindi si abbasserà in automatico (nel caso dovesse calare) e lo pagheremo quindi al miglior prezzo che abbia mai raggiunto.

Clicca qui per preordinare Nintendo Swich Pro Controller Splatoon 3 Edition



Vi ricordiamo che sempre il 9 settembre è in arrivo anche il gioco Splatoon 3 in esclusiva per Nintendo Switch, preordinabile a questo link al prezzo di 59,99 euro.

Nintendo ha inoltre dedicato una console al gioco in uscita in edizione limitata al prezzo di 359,98 euro con data di uscita prevista per il 26 agosto. Clicca qui per preordinare la console su Amazon.

Nintendo Switch modello OLED è dotata di uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato, cornice più sottile, stand regolabile più largo, la base inclusa dispone di due porte USB, una presa HDMI e una nuova porta LAN, la console dispone di 64 GB di memoria interna espandibili utilizzando una scheda microSD compatibile (venduta separatamente) e gli altoparlanti integrati godono di un suono migliorato in modalità portatile o da tavolo.