Nintendo Switch PRO: dev kit già distribuiti agli sviluppatori, secondo Imran Khan

Ricollegandosi alle informazioni snocciolate nell'ultimo report di Bloomberg su Nintendo Switch PRO, il giornalista Imran Khan si è affacciato sui social per confermare il tutto e fornire un interessante retroscena sui dev kit della rumoreggiata versione mid-gen della console dei record che ha appena compiuto 4 anni.

Secondo l'ex redattore di Game Informer e attuale collaboratore di Kinda Funny, le anticipazioni su Nintendo Switch PRO sono destinate ad aumentare in maniera sensibile nel corso delle prossime settimane per via della distribuzione dei dev kit agli sviluppatori che, a suo dire, sarebbe già avvenuta.

In riferimento alle indiscrezioni raccolte da Bloomberg su Nintendo Switch PRO con supporto 4K e schermo OLED 7 pollici, Khan preferisce non entrare nel merito delle specifiche tecniche suggerite dal report ma si limita a sottolineare come "è divertente, proprio oggi ne stavo parlando con alcune persone che mi hanno detto che ci sono già abbastanza sviluppatori che possiedono il dev kit per far sì che, da un giorno all'altro, possa verificarsi una fuga di notizie. Suppongo che non ci sia poi voluto così tanto".

Stando a una precedente indiscrezione condivisa su ResetEra da due sedicenti insider, la potenza di Switch Pro sarebbe compresa tra PS4 e Xbox Series S, con un hardware capace di gestire la tecnologia NVIDIA del DLSS per garantire un'esperienza di gioco in 4K su TV tramite un terzo profilo di rendering complementare a quelli già disponibili per le modalità Docking e Portatile.