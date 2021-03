Nintendo Switch Pro e il DLSS: secondo un insider non vi sarà un boost legato al dock

Si continua ancora una volta a parlare di Nintendo Switch Pro, la tanto vociferata nuova versione della console dell'azienda di Kyoto che dovrebbe proporre una lunga serie di migliorie rispetto alla macchina attualmente in commercio.

A svelare nuovi possibili dettagli sulla console è l'insider NateDrake, il quale sui forum di ResetEra fa una dichiarazione molto interessante. Stando alle parole dell'utente, la nuova versione della console Nintendo non ha bisogno di hardware esterno per gestire il DLSS (la celebre tecnologia Nvidia) e, di conseguenza, non sarà accompagnata da una stazione di ricarica dotata di "potenza aggiuntiva". Se ciò fosse vero, si tratterebbe di una console il cui funzionamento è pressoché identico al modello standard di Switch, con il dock che ha il solo scopo di ricaricare la macchina e consentirne il collegamento ad uno schermo.

L'insider ha anche fatto una dichiarazione in merito alla possibile data d'uscita di Switch Pro:

"Credo che verrà annunciata nel corso del prossimo anno fiscale. Il piano originale era quello di farla uscire entro la fine dell'anno, ma credo che tutto slitterà al 2022. In base ai rinvii ci saranno anche dei cambi di programma su quando inizieremo a ricevere notizie ufficiali sulla console."

Aspettando un annuncio da parte di Nintendo, vi ricordiamo che secondo altre voci di corridoio Switch Pro potrebbe arrivare con dei giochi esclusivi.