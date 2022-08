Nintendo Switch Pro entro la prima metà del 2023: un insider ne è sicuro

Da moltissimo tempo si inseguono i rumor su una possibile Nintendo Switch 2 o Pro, che tuttavia finora non hanno mai trovato conferma. Giornalisti ed insider, tuttavia, continuano spesso a parlare della prossima console Nintendo, e c'è anche chi si dice sicuro che il suo arrivo non è troppo lontano.

Il noto insider Nate the Hate, che già in passato aveva diffuso diverse voci di corridoio riguardo la nuova Switch senza tuttavia per adesso azzeccarci, su Twitter ha risposto a chi, per l'appunto, gli ha fatto notare come le sue previsioni si siano dimostrate un nulla di fatto. Nate the Hate tuttavia non molla e, anzi, ribadisce che una Switch Pro farà la sua comparsa sul mercato entro la prima metà del 2023.

Le critiche a lui rivolte "saranno strane" quando la prossima piattaforma Nintendo "verrà pubblicata nella prima metà del prossimo anno", si è limitato ad affermare l'insider che quindi insiste con l'arrivo di un nuovo modello per il 2023. Nonostante appaia sicuro della sua previsione, le parole di Nate the Hate vanno comunque prese con le pinze, considerando inoltre che una nuova Nintendo Switch non arriverà entro quest'anno fiscale come confermato dalla Grande N in persona.

Nulla vieta che Nintendo sia già al lavoro su un nuovo hardware, ma i tempi sembrano ancora troppo prematuri per parlarne concretamente.