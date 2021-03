Nintendo Switch PRO sarà equipaggiata con architettura NVIDIA 'Lovelace'? Ecco il rumor

Dopo il report pubblicato ieri dall'analista giapponese Takashi Mochizuki su Bloomberg i rumor su Nintendo Switch PRO sembrano non placarsi: un leaker ha infatti suggerito che la prossima console della grande N sarà equipaggiata con una GPU basata su architettura NVIDIA "Lovelace".

Kopite7kimi, questo il nome del leaker, in passato ha correttamente svelato le specifiche dell'architettura NVIDIA Ampere mesi prima del lancio. Ora lo stesso soggetto, in risposta al report pubblicato da Bloomberg, ha suggerito la possibilità che la cosiddetta Nintendo Switch PRO possa essere caratterizzata dall'architettura "Ada". La sigla si riferisce a Ada Lovelace, la famosa matematica inglese che darà il nome alla nuova generazione di GPU desktop di NVIDIA. Stando al leaker quindi, i chip che seguiranno gli attuali Ampere saranno il cuore della nuova console della casa di Kyoto.

Insomma, non solo uno schermo OLED e la possibilità di utilizzare il DLSS ma un'architettura completamente inedita. Ovviamente al momento queste informazioni vanno prese come mere speculazioni, almeno fino al prossimo 12 aprile, giornata in cui Jensen Huang di NVIDIA terrà il proprio panel presso il GTC e dal quale si attendono conferme o smentite.