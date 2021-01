Nintendo Switch PRO esiste... ma si chiama Super Switch?

Nella giornata di ieri Nintendo ha annunciato una Switch Limited Edition a tema Monster Hunter Rise in arrivo a fine marzo e sono in molti a chiedersi se valga la pena acquistare questo modello considerando il possibile arrivo della tanto rumoreggiata Nintendo Switch PRO.

L'insider PH Brazil (la cui attendibilità in realtà non è nota, anche se il suo nome viene spesso citato da autorevoli testate) fa sapere che una revisione di Nintendo Switch effettivamente esiste ma non vedrà la luce prima del prossimo anno fiscale.... inoltre il nome potrebbe stupirvi, o almeno suscitare in voi della sana curiosità.

La fonte si riferisce al nuovo hardware come a "Nintendo Super Switch" al posto delle più comuni nomenclature (comunque non ufficiali) Nintendo Switch PRO o Nintendo Switch 4K. Che la nuova console possa chiamarsi davvero Super Switch, in una sorta di ritorno al passato in onore del Super Nintendo?

Difficile dirlo, è vero che Nintendo non sempre ha avuto il giusto feeling con i nomi delle sue console... che Super Switch voglia fare leva sulla nostalgia, o semplicemente mettere in mostra sin dal nome le qualità "superiori" della nuova console? Al momento tutto tace dagli uffici di Kyoto, speriamo di poter sciogliere questo mistero nel corso del 2021.