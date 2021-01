Nintendo Switch PRO esiste davvero? Nome in codice Aula, supporto 4K e schermo OLED

No, Nintendo Switch PRO non uscirà ad aprile ma sembra in ogni caso che la nuova console della casa di Kyoto esista, almeno stando a quanto riportato SciresM, hacker e dataminer piuttosto attivo su ResetERA.

Stando a quanto afferma SciresM, Nintendo Switch PRO è in sviluppo da circa 1.5/2 anni e il progetto è attualmente conosciuto con il nome in codice Aula. I piani della compagnia giapponese prevedono il supporto 4K, un nuovo schermo OLED (la risoluzione non è nota) e un chip RealTek per gestire facilmente la risoluzione Ultra HD, con quest'ultimo che verrebbe integrato nel nuovo dock.

Switch PRO sarebbe basato sul SoC Mariko ottimizzato per gestire al meglio la dispersione del calore e tenere bassi i consumi, non ci sono però informazioni più precise in merito. Secondo gli analisti il 2021 sarà l'anno di Nintendo Switch PRO dunque potrebbe non mancare molto all'annuncio ufficiale, anche se per il momento tutto tace.

Da mesi si parla ormai di una nuova Switch più potente e pensata per gestire il 4K, una sorta di upgrade mid-gen che dovrebbe permettere alla console di continuare ad esercitare una buona attrattiva per i consumatori in attesa di una vera e proprio console di prossima generazione targata Nintendo.