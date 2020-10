Nintendo Switch PRO esiste? Il producer di Monster Hunter Rise non ne ha idea

Eurogamer.net ha avuto modo di intervistare Ryozo Tsujimoto di Capcom, attualmente al lavoro su Monster Hunter Rise per Switch. In questa occasione si è parlato anche di nuovi hardware targati Nintendo...

Nello specifico il producer di Monster Hunter Rise fa sapere che il gioco è in sviluppo dal 2015, il team sta lavorando per adattare il progetto ai due modelli di Switch attualmente esistenti, ovvero Switch e Switch Lite, mentre non ci sono piani per supportare altri hardware.

A tal proposito, Tsujimoto chiarisce di non sapere nulla riguardo un possibile lancio di Nintendo Switch PRO: "ovviamente non possiamo parlare per Nintendo, noi stiamo lavorando per ottimizzare Monster Hunter Rise su tutte le Switch attualmente disponibili, anche perchè non sappiamo assolutamente quali siano i piani di Nintendo per il prossimo futuro."

Secondo numerosi insider Nintendo Switch PRO 4K esiste davvero e uscirà nel 2021 con una nuova serie di giochi ottimizzati per la piattaforma in questione, tra cui presumibilmente The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Nintendo dal canto suo si è limitata a dichiarare che l'azienda è sempre attiva riguardo la sperimentazione di nuovi hardware, accessori e periferiche, senza però mai confermare l'esistenza di un nuovo modello di Switch. Ne sapremo di più nei prossimi mesi?