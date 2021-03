Nintendo Switch PRO esiste o no? Tanti indizi dall'ultimo report

Stando a un report su Nintendo Switch PRO pubblicato sul noto portale Bloomberg, la nuova console midgen della casa di Kyoto esiste, ha delle specifiche tecniche ben definite ed entrerà presto in produzione per poter essere lanciata sul mercato entro fine 2021.

In base al report, il sempre più rumoreggiato nuovo modello di Switch 2021 monterà uno schermo Samsung OLED da 7 pollici per 720p di risoluzione massima: il pannello in questione consentirà un consumo minore, un maggior contrasto e tempi di latenza più bassi. Sul fronte delle specifiche, i giornalisti di Bloomberg confermano le indiscrezioni su Nintendo Switch Pro con giochi in 4K in ragione dell'utilizzo di un hardware NVIDIA più performante.

Con l'intensificarsi delle voci di corridoio, di recente i vertici di Nintendo hanno risposto ai numerosi quesiti sull'esistenza o meno di Switch PRO riferendo, citiamo testualmente, come "non abbiamo in programma di fare un annuncio a breve", senza però fornire ulteriori commenti a chi ritiene che la casa di Kyoto stia pianificando in gran segreto l'annuncio ufficiale della console nextgen.

Ad alimentare l'hype degli appassionati ci pensa anche Imran Khan: il giornalista di Kinda Funny sottolinea infatti come, in base alle informazioni raccolte, la distribuzione dei dev kit di Nintendo Switch PRO sia già avvenuta e che, proprio per questo, da qui in avanti dovremmo assistere a importanti fughe di notizie.