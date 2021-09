Nintendo Switch PRO esiste? Sviluppatori al lavoro su giochi 4K, la casa di Kyoto nega

Secondo un report pubblicato da Bloomberg, attualmente ci sarebbero almeno undici studi di sviluppo in possesso di un kit di sviluppo Nintendo Switch con supporto per i giochi 4K. Curioso, dal momento che la console Nintendo non supporta questa risoluzione.

Tra queste undici compagnie figura anche Zynga, il giornalista Takashi Mochizuki ha contattato Nintendo per saperne di più ma l'azienda si è limitata a dichiarare che il report di Bloomberg è "inaccurato" senza però specificare quale parte del report non sia corretta.

Mochizuki tuttavia ha le sue fonti fidate e ribadisce come una nuova Nintendo Switch con supporto 4K arriverà ma non prima della fine del 2022, l'azienda giapponese ribadisce però che "non ci sono piani per altri modelli di Switch oltre Switch OLED." Anche Zynga ha risposto al report di Bloomberg sottolineando che "Zynga non ha un kit di sviluppo 4K inviato da Nintendo."

NVIDIA ha invece rifiutato ogni commento riguardo un possibile coinvolgimento nella produzione di Nintendo Switch PRO. Non è chiaro come mai la casa di Kyoto abbia deciso di rinviare il lancio di Nintendo Switch 4K per puntare su Nintendo Switch OLED nel 2021, Mochizuki ipotizza che la decisione possa derivare anche dai problemi di reperibilità dei semiconduttori, una problematica che sta causando non pochi grattacapi a Sony e Microsoft con la produzione di PS5 e Xbox Series X.