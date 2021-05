Nintendo Switch Pro: Furukawa parla di 'nuovo hardware in sviluppo'

Nel corso dell'ultima sessione di Domande e Risposte tenuta da Shuntaro Furukawa, il presidente di Nintendo ha discusso con gli investitori degli sforzi profusi dalla casa di Kyoto per "sviluppare il nuovo hardware": si riferisce al successore next gen di Switch o al rumoreggiato modello midgen di Switch Pro con schermo OLED?

In coincidenza del Q&A, il boss della casa di Kyoto ha esordito nel suo discorso affrontando la questione dell'aumento dei costi di sviluppo dei videogiochi: "Lo sviluppo del software richiede costi sempre maggiori, ma lavoriamo per mantenere un flusso costante di nuovi titoli mentre Switch entra a metà del suo ciclo di vita. Prevediamo che i costi di ricerca e sviluppo continueranno ad aumentare mentre lavoriamo per mantenere una gamma consistente di titoli. Stiamo anche conducendo una serie di studi per migliorare il nostro business digitale, in modo tale che i nostri servizi futuri possano autarci a mantenere a lungo termine i rapporti con i nostri consumatori".

Furukawa fornisce anche un piccolo ma significativo aggiornamento sulle strategie next gen di Nintendo: "Lo sviluppo della prossima generazione di hardware deve iniziare anni prima del lancio effettivo della console, quindi le spese di ricerca e sviluppo sta gradualmente aumentando. Puntiamo a crescere continuando in maniera costante il nostro impegno per delle forme di intrattenimento che integrino l'hardware al software, e questo significa condurre molte attività di ricerca e sviluppo nei settori più vari, inclusi appunto l'hardware e il software".

A chi ci segue, ricordiamo che nell'aggiornamento 12.0.0 di Switch sono stati trovati dei riferimenti al 4K e al nuovo dock di Switch Pro.