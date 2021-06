Nintendo Switch PRO con giochi 4K a 60fps: l'ipotetico balzo grafico nel video di una IA

L'ormai famoso creatore di contenuti conosciuto su YouTube come ElAnalistaDeBits ha utilizzato una IA Neurale per ricostruire in 4K e 60fps i video dei più recenti giochi Switch, mostrando così l'ipotetico balzo grafico e prestazionale della rumoreggiata Nintendo Switch PRO.

Con l'ausilio di un programma spinto dall'Intelligenza Artificiale, lo youtuber ha così ripreso il video gameplay di Zelda BOTW 2 e dei filmati di gioco tratti dagli ultimi titoli approdati su Nintendo Switch per aumentarne la risoluzione e il framerate.

La tecnica in questione garantisce la massima resa e produce immagini estremamente nitide, specie rispetto ai metodi di upscaling tradizionali: a scanso di equivoci, ribadiamo però che si tratta di un esperimento basato su dei "semplici" video e che, in quanto tale, risulta essere utile soltanto per aiutarci a "sognare" i probabili benefici offerti dalla maggiore potenza computazionale dell'ancora non annunciata Switch PRO.

L'esperimento di ElAnalistaDeBits si basa infatti sugli ultimi leak delle specifiche di Nintendo Switch PRO che preannunciano l'arrivo sul mercato, presumibilmente nei prossimi mesi, di una console ibrida (che potrebbe chiamarsi anche New Nintendo Switch) progettata per supportare il 4K e la tecnologia DLSS di NVIDIA, da qui i test condotti dallo youtuber utilizzando una tecnica di upscaling "intelligente" per innalzare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo dei titoli attualmente disponibili su Switch.