Nintendo Switch Pro con giochi esclusivi: continuano i rumor sulla console

Dopo la pubblicazione di un nuovo e ricco report su Nintendo Switch Pro da parte della redazione di Bloomberg, prosegue la scia di indiscrezioni legate ad un presunto modello potenziato della console ibrida.

E mentre sino ad ora la maggior parte delle voci di corridoio si è concentrata sulla natura della componentistica hardware del tanto chiacchierato device, non mancano comunque all'appello speculazioni sulle produzioni che potrebbero approdarvi. Diversi rumor hanno evidenziato un legame tra il lancio di Nintendo Switch Pro e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, ma non sono mancati anche riferimenti ad un ipotetico Mario Kart 9 in arrivo a fine 2021.

Ora, alla rassegna di ipotesi si aggiungono anche le parole di un noto insider attivo su Resetera con lo pseudonimo di "NateDrake". Con un curriculum di diverse previsioni rivelatesi poi effettivamente corrette, quest'ultimo afferma di essere certo che l'ormai famigerata Nintendo Switch Pro sarebbe pronta ad accogliere nel proprio catalogo alcune esclusive. Queste, prosegue, potrebbero non essere molte ed essere legate perlopiù a produzioni Terze Parti. Da parte sua, ad ogni modo, NateDrake afferma di conoscere l'identità di almeno una di queste.



Nel frattempo, tuttavia, dal colosso di Kyoto non giunge alcuna conferma in merito all'esistenza effettiva di un modello potenziato di Nintendo Switch.