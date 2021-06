Nintendo Switch Pro è New Nintendo Switch? La console citata da GameStop

La nuova giornata di E3 2021 procede scandita dal continuo alternarsi di rumor, indiscrezioni e presunti leak. Dopo la comparsa in rete di ben 50 minuti di gameplay di Kena: Bridge of Spirits, è ora il turno dell'universo Nintendo.

A stretto giro dal messaggio sibillino con cui il giornalista Jason Schreier ha suggerito un possibile legame tra Mario+Rabbids: Sparks of Hope e Nintendo Switch Pro, la chiacchieratissima console torna al centro del dibattito videoludico. Mai formalmente annunciato dal colosso di Kyoto, l'hardware si è reso protagonista di un'apparizione nel catalogo di Amazon Messico, con il nome di New Nintendo Switch. Ora, la medesima denominazione torna a presentarsi anche sui canali di GameStop.



Sul portale USA della nota catena commerciale, un'iniziativa promozionale proposta dalla compagnia cita infatti proprio New Nintendo Switch. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, GameStop USA propone un extra-valutazione di 50 dollari per i giocatori che portano in negozio la propria console usata, per procedere con "l'acquisto di una New Nintendo Switch, Switch Lite o Xbox Series X|S". L'offerta, tuttavia, sarà disponibile solamente per il periodo dal 13 al 19 giugno 2021: una circostanza che lascia piuttosto perplessi.



Si tratterà di un leak involontario o di un semplice errore? Purtroppo, non resta altro da fare che attendere novità ufficiali da Nintendo.