Nintendo Switch Pro non aspetta l'E3 2021? Il Direct sarebbe molto vicino

Sono mesi, se non anni, che circolano rumor su Nintendo Switch Pro, ma in quei ultimi giorni si sono fatti più intensi che mai. Molti insider davano per certa la presentazione la scorsa settimana, una cosa che come ben sapete non è mai avvenuta. Eppure, in tanti continuano ad affermare che il reveal sarebbe imminente.

In queste ore si è unito a coro anche Nick “Shpeshal Ed” Baker, personalità notoriamente legata a Microsoft ma che, di tanto in tanto, si cimenta anche in questioni legate alla casa di Kyoto. Secondo l'insider, gli attuali piani di Nintendo sarebbero quelli di presentare Switch Pro prima dell'E3 2021, più precisamente con un Direct che sarebbe fissato per questo giovedì, 3 giugno. Shpeshal Ed ha tuttavia anche messo le mani davanti, aggiungendo che il reveal "è già stato rinviato prima d'ora, potrebbe succedere nuovamente".

Sarà davvero così? Staremo a vedere, in fondo non manca molto. Secondo altri rumor, l'E3 2021 di Nintendo sarà interamente dedicato ai giochi, mentre la produzione della nuova console con schermo OLED e supporto al 4K sarebbe destinata a cominciare in estate, con un lancio di Nintendo Switch Pro a fine 2021, in tempo per le festività natalizie.