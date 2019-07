Nintendo Switch PRO non uscirà a breve secondo Digital Foundry

Nintendo Switch Lite uscirà a settembre ma sono in tanti a sperare che la casa di Kyoto possa presentare nei prossimi mesi anche una versione PRO della console: potrebbe succedere davvero? Non nell'immediato, secondo Digital Foundry.

Richard Leadbetter afferma che "Nintendo è una compagnia che guarda avanti, tanto che il firmware di Switch sembra già in grado di supportare una nuova versione del processore Tegra X1", tuttavia "in questo momento non ci sono prove che possano testimoniare l'esistenza di un modello più potente, almeno non a breve o medio termine."

Il celebre tecnico di Digital Foundry rilancia però l'ipotesi di una Modalità Boost stile PS4 PRO: "Nintendo Switch presenta una architettura che ben si adatta a clock più elevati di CPU, GPU e RAM, con scarsissimi problemi di compatibilità."

Da qualche giorno si parla in effetti di un upgrade hardware per Nintendo Switch, una revisione della console con un SoC aggiornato e magari un maggior quantitativo di memoria. Anche in questo caso però si tratta di pure speculazioni e nessuna conferma è arrivata dalla casa di Kyoto, l'unica certezza è che la compagnia lancerà Nintendo Switch Lite il 20 settembre, al prezzo di 219.98 euro.