Nintendo Switch Pro: noto analista riflette sul possibile periodo d'uscita

Partendo dai dati snocciolati da Nintendo durante l'ultima riunione con gli azionisti, David Gibson, analista e co-fondatore della compagnia giapponese Astris Advisory, ha voluto esprimere il suo parere sulle possibili tempistiche di lancio di Nintendo Switch Pro, il "modello nextgen" di della console Switch.

Il noto analista che, in passato, ha previsto un'alleanza tra Nintendo e Microsoft per il cloud gaming si ricollega all'ottimo risultato di Switch e Animal Crossing New Horizons delineato nell'ultimo report finanziario della casa di Super Mario per indicare quello che, a suo giudizio, potrebbe essere il periodo più probabile per il lancio di Nintendo Switch 2 o di un modello Pro.

Nel commentare le dichiarazioni dei dirigenti di Nintendo, Gibson afferma che "ci troviamo a malapena a metà del ciclo di vita di Switch, non c'è alcuna modifica da questo punto di vista": in questo modo, l'analista di Astris Advisory smentisce gli ultimi rumor legati all'annuncio imminente del nuovo modello di Switch circolati in rete dopo la scoperta dell'aggiunta, nell'update di aprile al firmware Switch, del supporto a un modello non ancora svelato.

A voler dar retta a David Gibson, quindi, la presentazione della console che succederà a Switch si farà attendere almeno fino al 2023 e forse anche oltre, specie considerando le vendite generate dall'attuale piattaforma ibrida della casa di Kyoto e dei suoi giochi di punta, con un'attrattiva sempre maggiore esercitata su publisher e sviluppatori.