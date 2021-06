Nintendo Switch PRO: nuovi rumor dalla Cina, lancio globale nel 2022?

Un nuovo rumor su Nintendo Switch PRO farebbe ipotizzare il lancio della console nel 2022 e non alla fine di quest'anno come inizialmente dichiarato da vari insider e leaker, che parlavano di un debutto previsto tra settembre e novembre 2021.

Secondo i gestori di SwitchUP (canale YouTube britannico con oltre 180.000 iscritti) in realtà le cose non starebbero così e citano come fonte varie persone coinvolte nella catena produttiva in Cina. Ci sarebbero attualmente varie aziende cinesi al lavoro su accessori e componenti per la nuova console Nintendo "in arrivo sul mercato globale nel 2022", queste sembrano essere le parole citate dalle fonti (anonime) coinvolte nel leak.

Non sappiamo se quanto riportato sia attendibile o meno, dunque vi invitiamo a prendere questa notizia come un rumor non confermato. E' pur vero che da sempre si parla di un possibile debutto di Nintendo Switch PRO insieme a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e la nuova avventura di Link uscirà solamente il prossimo anno, forse si tratta di un caso, oppure no...

Nintendo Switch PRO non si è visto all'E3 di Los Angeles e nessun annuncio è giunto, nonostante i tantissimi rumor emersi nelle scorse settimane. Chissà che Nintendo non possa stupirci e lanciare la nuova Switch entro la fine dell'anno.