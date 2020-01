Nintendo Switch PRO: nuovi rumor su specifiche e potenza della console

Dopo i leak su periodo di produzione e uscita di Switch PRO, non accennano a fermarsi le voci di corridoio sulla console di Nintendo: in rete sono infatti emersi nuovi rumor sulla potenza e sulle specifiche hardware.

Seguendo le informazioni raccolte dalla redazione di WCCFtech su di un forum taiwanese, un insider che asserisce di far parte della catena di approvvigionamento delle componenti necessarie all'hardware di Nintendo Switch PRO si dice certo del fatto che la console non adotterà il nuovo chip TegraX1+ ma verrà equipaggiata con un processore personalizzato che la casa di Kyoto avrebbe progettato in collaborazione con NVIDIA.

Non meno interessanti sono poi le indiscrezioni sulla parte grafica di questo chip custom, con una GPU che, a detta dell'anonimo insider, sarà basata su architettura Volta. Se confermate, le specifiche hardware di Switch Pro non dovrebbero essere sufficienti a garantire alla console la potenza computazionale necessaria a raggiungere il supporto alla risoluzione 4K: si tratterebbe, quindi, non di una nuova generazione di console ma di una "semplice" revisione mid-gen di Switch.

La produzione di questo processori personalizzati, a ogni modo, non sarebbe ancora iniziata, di conseguenza tutto è ancora piuttosto aleatorio e potrebbe essere passibile di modifiche, sia per quanto riguarda il periodo di uscita ipotetico che per la finalizzazione delle specifiche di Switch Pro.