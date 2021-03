Nintendo Switch PRO, nuovo brevetto: i Joy-Con avranno croce direzionale e Circle Pad?

Lo youtuber Mike Perez del canale Nintendo Academy fa rimbalzare in rete l'anticipazione sull'ultimo brevetto depositato da Nintendo che, se confermata, suggerirebbe delle importanti modifiche per il layout di pulsanti dei Joy-Con di Switch PRO.

Pur senza riferirsi direttamente alla rumoreggiata revisione midgen degli attuali modelli di Switch e Nintendo Switch Lite, il brevetto in questione descrive con dovizia di particolari le caratteristiche hardware e le funzionalità di una versione avanzata di Joy-Con.

In una delle immagini esplicative che, secondo lo youtuber, accompagnano il nuovo patent registrato da Nintendo a inizio marzo, si può ammirare una coppia di controller per "console della famiglia Switch" che presenta una Croce Direzionale "tradizionale" e un Circle Pad, l'analogico a basso profilo già adottato in passato dall'azienda giapponese in prodotti come Nintendo 3DS.

Dalle immagini mostrate dal creatore di contenuti si notano anche delle piccole modifiche alla scocca dei due controller, soprattutto in corrispondenza dei trigger, supponiamo per migliorarne l'ergonomia. Le anticipazioni sul redesign del Joy-Con fanno seguito alle recenti anticipazioni su Nintendo Switch PRO con DLSS e schermo OLED, due caratteristiche citate a più riprese da diverse fonti nel corso degli ultimi mesi.