Nintendo Switch Pro sarà una potente console domestica con supporto al 4K?

Si torna di nuovo a parlare della fantomatica Nintendo Switch Pro, ovvero la potente console della Grande N dotata di un hardware molto più performante rispetto a quello presente sui modelli standard e Lite.

Stando a quanto dichiarato nell'ultimo leak pubblicato su Resetera, l'ultimo prototipo della console, chiamato Nintendo Switch 2, sarebbe stato approvato dall'azienda e dovrebbe condividere con le sue due sorelle minori tutti gli accessori e il parco titoli. Tra le particolarità di Switch Pro troviamo l'impossibilità di utilizzarla in modalità portatile e un hardware che la renderebbe tanto potente quanto PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Tra le caratteristiche hardware della console troviamo un veloce SSD da 64 GB e una CPU/GPU Nvidia Tegra Xavier in versione custom.

Ad una presentazione a porte chiuse sarebbe anche stato mostrato The Legend of Zelda: Breath of the Wild girare a risoluzione 4K e 60 fotogrammi al secondo. Non è mancata anche una breve dimostrazione del prossimo capitolo della serie, il cui nome dovrebbe essere Breath of the Darkness. La demo in questione presentava uno scontro con un Guardiano Oscuro e ad assistere Link in battaglia c'era anche Zelda, che gli dava supporto con una sorta di scudo luminoso. Secondo la fonte del leak il gioco farà il proprio debutto proprio con il nuovo modello della console Nintendo, che potrebbe arrivare sul mercato il prossimo gennaio 2021 al prezzo di 400 dollari.

Si tratta ovviamente di informazioni da prendere con le pinze e che potrebbero tranquillamente rivelarsi fasulle. L'idea di giocare a titoli come Breath of the Wild in 4K proprio come visto nelle versioni emulate è però molto interessante e per scoprire se si tratta della verità non possiamo che aspettare l'annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati.