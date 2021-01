Nintendo Switch PRO meno potente del previsto? Per Engine Software non sarebbe un problema

Intervistato da NintendoEverything, il co-fondatore e vicepresidente di Engine Software, Ruud van de Moosdijk, ha ripreso gli ultimi leak su Nintendo Switch PRO meno potente del previsto per sottolineare come, dal suo punto di vista, un hardware "poco next gen" non rappresenterebbe un problema per gli sviluppatori.

Il veterano dell'industria videoludica che, recentemente, ha collaborato con la casa di Kyoto per il porting Switch di No More Heroes 1 e 2, ritiene infatti che un eccessivo scarto nella potenza computazionale tra l'attuale console ibrida di Nintendo e la rumoreggiata versione PRO potrebbe essere addirittura controproducente.

In base all'esperienza maturata dal suo team di sviluppo, il boss di Engine Software spiega infatti che "a dire il vero, anche se la nostra opinione in merito potrebbe sembrare controintuitiva per molte persone, non crediamo tanto all'idea secondo la quale sia necessario lanciare un nuovo modello PRO di Nintendo Switch. Certo, sarebbe bello avere a disposizione più memoria RAM, una GPU più veloce e una CPU più performante, ma farà parte dell'attuale famiglia di console Switch e per gli sviluppatori toccherà ancora assicurarsi che il proprio gioco funzioni su tutti i modelli".

A detta dell'alto rappresentante di Engine Software, l'uscita di un modello mid gen di Nintendo Switch non consentirebbe agli sviluppatori di lasciarsi alle spalle gli attuali limiti hardware della console ibrida poiché "per questioni di compatibilità, le prestazioni dei tuoi giochi dovranno essere tarate sulle specifiche più basse. In altre situazioni, d'altronde, abbiamo già visto come la potenza aggiuntiva di queste 'console mid gen' non sia stata mai davvero utilizzata appieno e il motivo è esattamente questo".

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Per rimanere in tema, vi riproponiamo le recenti riflessioni degli analisti su Nintendo Switch PRO tra potenza grafica e data d'uscita.