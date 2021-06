Nintendo Switch PRO: il prezzo trapela dal database di un negozio francese

Non accennano a placarsi le voci di corridoio sul reveal imminente di Nintendo Switch PRO. Gli ultimi leak emersi in rete provengono dalla Francia e coinvolgono Boulanger: i curatori del negozio digitale transalpino si starebbero preparando a lanciare i preordini di Switch PRO, a giudicare dalle pagine in allestimento.

L'indiscrezione è stata condivisa dai gestori dei profili social di Nintend'Alerts con la pubblicazione di diverse immagini che ritraggono, appunto, le schede in allestimento per l'apertura dei preordini di Nintendo Switch PRO.

Pur senza fornire ulteriori indicazioni sulle tempistiche di lancio, sulle specifiche o sul design, gli scatti in questione sembrerebbero confermare il nome della console midgen e il prezzo di lancio: stando a quanto trapelato dalle schede di Boulanger, la nuova piattaforma ibrida della casa di Kyoto dovrebbe essere commercializzata a 399,00 euro.

Un chiarimento definitivo a questi rumor, in un senso o nell'altro, è atteso nei prossimi giorni, specie in funzione dell'annuncio del Nintendo Direct dell'E3 2021 previsto per il 15 giugno. Lo spettacolo digitale organizzato da Nintendo si focalizzerà esclusivamente sui videogiochi, di conseguenza l'eventuale reveal di Switch PRO dovrebbe avvenire prima di tale data.