Nintendo Switch PRO: quando esce la nuova console? Gli ultimi rumor sulla data

Secondo insider, giornalisti e analisti del settore, Nintendo starebbe per presentare al mondo Nintendo Switch PRO, versione potenziata della console ibrida che stando ai rumor verrà svelata prima dell'E3 di Los Angeles in programma dal 12 al 15 giugno. Ma quando uscirà la Nintendo Switch PRO? Proviamo a fare chiarezza.

Le speculazioni più recenti parlano di un lancio previsto per l'autunno 2021, c'è chi indica il mese di settembre e chi punta invece a ottobre mentre altre fonti riportano il mese di novembre, in ogni caso sembra certo che Nintendo Switch PRO uscirà entro Natale 2021. Le voci più accreditate indicano come possibile un lancio in contemporanea mondiale previsto tra la seconda metà di settembre e la prima metà di ottobre. Le date più probabili secondo? 24 settembre, 8 ottobre o 15 ottobre, ovviamente da prendere con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite.

Una data precisa ancora non c'è ma ricordiamo che Nintendo ha più volte lanciato le sue console a settembre, come nel caso di Switch Lite, che questo sia il mese scelto anche per il debutto del nuovo hardware? La produzione di Nintendo Switch PRO inizierà questa estate secondo i rumor, più precisamente a luglio, mentre la presentazione al pubblico avverrà entro la prima metà di giugno, sempre stando alle parole di giornalisti e insider. Nintendo non ha commentato i rumor diffusi nei giorni scorsi, non ci resta dunque che attendere la presentazione di Nintendo Switch PRO.