Nintendo Switch Pro è realtà? Riferimenti sul sito di Media World!

Esordita sul mercato videoludico nel corso del mese di marzo 2017, Nintendo Switch si appresta a dover fronteggiare il debutto delle console di nuova generazione di casa Sony e Microsoft.

Da ormai oltre un anno, contestualmente all'emergere delle prime informazioni legate agli hardware ormai ufficialmente noti come PlayStation 5 e Xbox Series X, hanno preso a rincorrersi in rete indiscrezioni legate a una versione rivista e aggiornata della console di Kyoto. In particolare, analisti e presunti insider hanno più volte puntato il dito in direzione di una Nintendo Switch Pro, mai annunciata dal colosso nipponico. La Redazione di Bloomberg, tra gli altri, ha identificato la finestra di lancio di Nintendo Switch Pro nel 2021, con un upgrade tecnico in grado di offrire supporto alla risoluzione 4K.



Ora, i rumor si fanno più insistenti in seguito a un avvistamento decisamente interessante. La redazione di Comicbook riporta infatti di essersi imbattuta in riferimenti a Nintendo Switch Pro nel database dello store online di Media Markt. La nota catena di distribuzione, attiva in Italia come Media World, avrebbe infatti incluso sul portale riferimenti al misterioso hardware, visibili in occasione di ricerche legate a Nintendo Switch e a relativi giochi e accessori. Nel momento in cui scriviamo, questi ultimi sembrano tuttavia essere stati rimossi.



Un leak o riferimenti inseriti sulla base dei numerosi rumor su Nintendo Switch Pro? Al momento è impossibile dirlo, ed è piuttosto difficile che Media Markt o Nintendo decidano di commentare l'accaduto.