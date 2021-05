Nintendo Switch PRO, reveal a breve, un'altra conferma: l'E3 2021 tutto per i giochi

A scatenare l'uragano è stato un nuovo report di Bloomberg su Nintendo Switch PRO, con il quale la testata ha reso noto di aver appreso da proprie fonti dell'intenzione della casa di Kyoto di avviare la commercializzazione del nuovo hardware nell'autunno 2021.

A stretto giro, è tornata a farsi sentire la voce di una celebre insider. Tradizionalmente legata al mondo Nintendo, Emily Rogers ha infatti predetto - oltre all'arrivo di un nuovo Metroid nel 2021 - l'annuncio di Nintendo Switch PRO a brevissimo, per un'attesa che non dovrebbe superare le 48 ore. Ora, dagli USA arrivano ulteriori conferme, con la redazione nordamericana di Eurogamer.net che supporta le rivelazioni offerte da Bloomberg.

La testata videoludica afferma infatti di aver appreso da proprie fonti che il reveal di Nintendo Switch PRO avverrà prima dell'E3 2021, la cui apertura dei battenti, lo ricordiamo, è fissata per il 12 giugno. Secondo Eurogamer.net, l'annuncio precedente alla fiera losangelina è volto a consentire alle Terze Parti presenti all'E3 2021 di annunciare/mostrare i propri titoli in azione sul nuovo hardware. Lo stesso Nintendo Direct E3 2021, prosegue la testata, sarà interamente dedicato ai nuovi giochi, con l'appuntamento che, si riferisce, sarà trasmesso sul finire della settimana della manifestazione videoludica.



Insomma, all'orizzonte si accumulano sempre più rumor, ma manca al momento un semaforo verde ufficiale da parte di Nintendo, che non ha al momento offerto conferme ufficiali.