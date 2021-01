Nintendo Switch PRO: le riflessioni degli analisti tra potenza grafica e data d'uscita

Dalle colonne di IGN.com, diversi analisti videoludici hanno condiviso il loro parere sul rumoreggiato arrivo nel 2021 di Nintendo Switch PRO e sulle ipotetiche potenzialità grafiche della console mid gen della casa di Kyoto.

Riallacciandosi alle sempre più insistenti voci di corridoio che vorrebbero Switch Pro in arrivo nel 2021, Serkan Toto si dice certo del fatto che la nuova piattaforma ibrida della Grande N arriverà nella seconda metà dell'anno appena iniziato. L'analista di Kantan Games spiega infatti che "c'è ancora una grandissima richiesta di Switch, è una console dall'enorme domanda ma dopo quattro anni dall'uscita del modello originale credo sia giunto il momento di un aggiornamento hardware. Nintendo non compete direttamente con Sony e Microsoft, ma hanno bisogno del supporto delle terze parti e devono assicurarsi che il divario tecnologico tra Switch e le console di nuova generazione non renda troppo difficile lo sviluppo di porting".

Alla discussione su Nintendo Switch Pro ha partecipato anche Michael Pachter: il celebre analista di Wedbush Securities si dice scettico sui rumor che vogliono Switch Pro destinata al lancio nel 2021, dichiarando infatti che "Nintendo non ha 'bisogno' di un nuovo modello, perchè Switch sta vendendo davvero molto bene. Ritengo più probabile l'annuncio di un nuovo modello nel momento stesso in cui decideranno di ridurre il prezzo dei modelli attuali. Non credo perciò che Switch Pro sia prevista per quest'anno, d'altronde hanno aumentato da poco la produzione delle Switch attuali dopo la carenza di scorte verificatasi nei mesi scorsi. Mi aspetto quindi che Switch Pro venga commercializzata nel 2022".

Alla tavola rotonda organizzata da IGN.com ha presenziato anche David Cole. L'analista di DFC Intelligence sposa la linea di Pachter e arricchisce la discussione specificando come "ci sono molte ragioni per cui Nintendo non debba avere così tanta fretta nel lanciare un nuovo modello di Switch, ma penso che la ragione più importante sia quella che, per loro, non avrebbe molto senso dal punto di vista puramente economico e di affari. Penso sia molto improbabile che Nintendo lanci una Switch Pro nel 2021, e che quest'ultima abbia un hardware molto più performante dell'attuale Switch".