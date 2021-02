Nintendo Switch PRO rumor: potenza compresa tra PS4 e Xbox Series S, giochi in 4K con DLSS

Sulle pagine di ResetEra, dei sedicenti insider della casa di Kyoto hanno condiviso l'ennesima infornata di indiscrezioni su Nintendo Switch PRO e fornito ulteriori dettagli su quella che, a loro dire, sarà la potenza teorica erogata dall'hardware della prossima console ibrida dell'azienda nipponica.

Il nuovo treno di rumor viene condiviso da Z0m3le e NatetheHate prendendo spunto dalle informazioni ottenute da non meglio precisate fonti interne a Nintendo e NVIDIA. Con le loro indiscrezioni, i due leaker ritengono che il colosso tecnologico di Santa Clara e la casa di Super Mario siano in procinto di definire le specifiche finali di Switch PRO, una console che per gli insider rappresenterà una "revisione midgen" dell'attuale modello di Nintendo Switch.

Stando al rumor, la potenza di Switch PRO sarà compresa tra quelle di PlayStation 4 (modello base) e Xbox Series S, con l'introduzione di un terzo profilo di rendering oltre a quelli utilizzati attualmente dagli sviluppatori per i titoli in modalità Docking o Portatile. Questo terzo profilo dovrebbe essere utilizzato per renderizzare i giochi a 1440p (l'ipotetica risoluzione dello schermo), ma con la possibilità di adottare su Switch la tecnologia NVIDIA del DLSS per effettuare l'upscaling "intelligente" e garantire un'esperienza di gioco in 4K su TV.

In chiusura del loro intervento, i due leaker ritengono che Switch PRO debba essere considerata a livello tecnologico, e quindi prestazionale, come "una PS4 resa più scattante dal DLSS e dalla CPU più performante". In ogni caso, invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze questo genere di indiscrezioni e a considerarle per ciò che sono, specie alla luce delle ultime dichiarazioni di Furukawa sul futuro di Nintendo Switch.