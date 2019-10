Nintendo Switch PRO: rumor su specifiche tecniche, prezzo e data di lancio

L'insider che ha svelato nelle scorse ore l'esistenza di Nintendo Switch PRO è un fiume in piena, oltre ad aver confermato di aver assistito alla presentazione della console, la fonte sembra essere a conoscenza anche di molti dettagli relativi al prezzo e alla finestra di lancio.

Nintendo Switch PRO dovrebbe essere disponibile a gennaio 2021, la console sarà venduta al prezzo indicativo di 400 dollari (probabilmente 399 dollari/euro) e uscirà insieme a The Legend of Zelda Breath of the Darkness, sequel di Breath of the Wild lanciato non a caso al lancio di Nintendo Switch nel 2017.

L'insider diffonde anche le specifiche tecniche, apparentemente rivelate durante una presentazione a porte chiuse ai marketing manager di Nintendo:

Nintendo Switch PRO Caratteristiche

SoC NVIDIA Tegra Xavier (Custom)

Disco SSD 64 GB

Supporto 4K/60 fps

Due Porte USB 3.0

Due Porte USB Type-C

Due uscite HDMI

Wi-Fi e Bluetooth 5.1

Le dimensioni di Switch PRO dovrebbero essere pari a 121x202x50.6 mm per un peso totale pari a 398 grammi. Se Nintendo Switch è una console ibrida e Switch Lite una console esclusivamente portatile, Seitch PRO sarà un hardware totalmente casalingo e privo di schermo, sempre secondo le indicazioni fornite dal misterioso insider.

Al momento non è chiaro per quando sia prevista la presentazione ufficiale, possiamo aspettarci un reveal completo di Nintendo Switch PRO nel corso del 2020?