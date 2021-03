Nintendo Switch PRO: rumor, uscita e prezzo, Zelda Breath of the Wild 2 al lancio?

Bloomberg ha pubblicato un nuovo articolo (al momento accessibile solamente agli abbonati) con una serie di rumor e speculazioni su Nintendo Switch PRO, nuova versione della console ibrida della casa di Kyoto, tanto rumoreggiata in questi mesi ma mai annunciata ufficialmente fino ad oggi.

Bloomberg continua a parlare di un lancio previsto nel corso dell'autunno 2021, giusto in tempo per la stagione natalizia, insieme alla console faranno il loro debutto anche titoli commercialmente molto importanti e dal grande appeal come Mario Kart 9 e The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, oltre ad altri progetti destinati ad accompagnare il lancio di Switch PRO.

Sembrano esserci grande aspettative su questa revisione hardware che idealmente potrebbe essere potente come PS4 PRO e Xbox One X, sembra certa inoltre la presenza di uno schermo Samsung OLED da 7 pollici sulla nuova Switch.

Per quanto riguarda le vendite, secondo quanto riportato dalla testata le previsioni parlano di due milioni di pezzi nella finestra di lancio e dodici milioni nel primo trimestre di commercializzazione (settembre/dicembre). Secondo gli analisti il prezzo di Switch PRO sarà più alto del 20% rispetto a quello del modello standard, attualmente venduto negli USA a 299 dollari.

Ovviamente niente di quanto riportato è stato confermato, dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di annunci ufficiali da parte della casa di Kyoto.