Nintendo Switch PRO con schermo OLED 7 pollici e supporto 4K, nuovo report di Bloomberg

Bloomberg conferma l'esistenza di un nuovo modello di Nintendo Switch che verrà annunciato più avanti nel corso del 2021. La "soffiata" arriva da fonti autorevoli (ovviamente anonime) coinvolte a più livelli nel progetto.

Secondo il report il nuovo modello di Switch 2021 avrà uno schermo Samsung OLED da 7 pollici con risoluzione 720p: il pannello in questione avrà volumi produttivi pari a poco meno di un milione di pezzi al mese nelle fase iniziali, la produzione inizierà indicativamente a luglio.

"Lo schermo OLED consumerà meno batteria, offrirà un maggior contrasto e tempi di latenza più bassi rispetto all'attuale display LCD di Nintendo Switch", ha dichiarato Yoshio Tamura di DSCC sulle pagine di Bloomberg. Il report conferma il supporto 4K in modalità dock, portavoce di Nintendo e Samsung sono stati raggiunti da Bloomberg ma hanno declinato qualsiasi commento in merito.

Durante l'ultimo report finanziario, il Presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa aveva confermato l'assenza di piani per il lancio di nuovi hardware, citando solamente le edizioni speciali Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition e Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition. Non è chiaro quando la nuova Switch dovrebbe raggiungere gli scaffali dei negozi, il report parla di un annuncio previsto "più avanti nel corso del 2021" mentre la data di commercializzazione non è nota, si ipotizza però un lancio previsto per la stagione natalizia di quest'anno.