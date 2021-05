Nintendo Switch PRO con schermo OLED in autunno, presentazione all'E3?

Un nuovo report di Bloomberg conferma nuovamente l'esistenza di un nuovo modello di Nintendo Switch, il giornalista Takashi Mochizuki ha contattato alcune sue fonti e ha ottenuto preziose informazioni riguardo la nuova console.

A quanto pare la produzione di Nintendo Switch PRO dovrebbe iniziare a luglio con l'obiettivo di avere un buon quantitativo di pezzi per il lancio previsto a settembre o ottobre 2021. Secondo il giornalista, l'annuncio della nuova Nintendo Switch potrebbe arrivare all'E3 di Los Angeles o in un periodo precedente o immediatamente successivo alla fiera, comunque a stretto giro.

Nintendo Switch PRO (nome provvisorio e non ufficiale) dovrebbe avere un prezzo più elevato rispetto al modello attualmente in commercio, con questo che probabilmente calerà di prezzo progressivamente fino a diventare discontinuo, così da lasciare sul mercato solamente Nintendo Switch PRO e Nintendo Switch Lite.

Non sono emersi invece dettagli sull'hardware, l'unica certezza è che Nintendo Switch PRO avrà uno schermo OLED mentre non ci sono informazioni certe sul supporto 4K e DLSS, due feature rumoreggiate in passato ma che per ora non trovano riscontri. La maggior parte dell'hardware sarebbe comunque condivisa con Nintendo Switch anche per facilitare la produzione ed evitare blocchi produttivi come nel caso di PS5 e Xbox Series X/S.