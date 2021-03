Nintendo Switch Pro con schermo OLED di Samsung? Scovato un nuovo indizio

Di un nuovo modello di Nintendo Switch si vocifera da anni ormai, ma la casa di Kyoto continua a mantenere il più stretto riserbo in merito. A dar manforte a queste indiscrezioni ci ha pensato pochi giorni fa un report dell'autorevole testata Bloomberg, che ha affermato di essere in contatto con diverse persone coinvolte a più livelli nel progetto.

Secondo Bloomberg, il nuovo modello di Nintendo Switch verrà lanciato nel 2021, supporterà il 4K in modalità docked e sarà munito di uno schermo OLED di 7 pollici prodotto da Samsung. Questa tecnologia permetterebbe agli ingegneri della casa di ottimizzare i consumi, e al tempo stesso offrire un maggior contrasto accoppiato a tempi di latenza ridotti rispetto all'attuale pannello LCD.

Nintendo e Samsung si sono rifiutate di commentare il report, ma un nuovo indizio trovato in rete sembra confermare il coinvolgimento del colosso sudcoreano nella produzione di schermi OLED per la presunta Nintendo Switch Pro. Lo youtuber Doctre81, lo stesso che aveva svelato l'arrivo di Apex Legens su Switch prima della presentazione ufficiale, ha scovato il documento "Samsung initiates consumer branding for its OLED displays in 27 Countries", che ad un certo punto recita: "Volgendoci al futuro, intendiamo posizione in maniera aggressiva la tecnologia OLED di Samsung all'interno di altri mercati promettenti oltre a quello degli smartphone, inclusi i laptop e i notebook per l'IT, l'automotive e il segmento delle console da gioco".

Chiaramente, sono le ultime parole ad aver catturato la nostra attenzione, dato che, accoppiate agli insistenti rumor degli ultimi tempi, sembrano confermare indirettamente la partnership tra Samsung e Nintendo per la produzione di schermi OLED della nuova console.