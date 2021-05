Nintendo Switch Pro tra schermo OLED, supporto al 4K e nuovo dock: tutti i rumor

Sembra proprio che le voci di corridoio sulla tanto chiacchierata Nintendo Switch Pro non vogliano arrestarsi e su un portale spagnolo sono emerse tante nuove informazioni sulla possibile versione potenziata della console ibrida.

Stando alle informazioni trapelate sul sito, la nuova console dovrebbe integrare uno schermo OLED dalle dimensioni simili a quelle del modello di base (si parla di circa 7 pollici), dal momento che i rumor citano la piena compatibilità con i Joy-Con. Non è quindi da escludere che le dimensioni della console siano molto simili alla versione standard, magari con una cornice più piccola. Tra i vari cambiamenti apportati dovremmo trovare poi un diverso posizionamento per lo slot della microSD e la presenza di un sostegno molto simile a quello visto sui dispositivi della serie Surface di Microsoft, così da poter posizionare la console su una superficie quando si gioca in mobilità. Ad affiancare la console potrebbe arrivare anche una versione completamente rivisitata del dock, il quale dovrebbe avere dimensioni ridotte e supportare la risoluzione 4K e offrire tre diverse porte USB 3.0 oltre alla possibilità di collegare un cavo ethernet senza ricorrere ad adattatori acquistati separatamente. Nel rumor, che non cita le caratteristiche della batteria di questo nuovo modello, si parla inoltre della possibile finestra di lancio, la quale potrebbe essere fissata al prossimo novembre.

Nel frattempo vi ricordiamo che su Amazon sono apparse le pagine relative a Nintendo Switch Pro, rendendo sempre più plausibile l'imminente annuncio da parte dell'azienda di Kyoto.