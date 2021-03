Nintendo Switch PRO con schermo OLED e supporto DLSS a fine anno, nuovo report

Il giornalista e analista giapponese Takashi Mochizuki ha pubblicato un nuovo report su Bloomberg nel quale rivela ulteriori dettagli su Nintendo Switch PRO, nuova versione della console ibrida della casa di Kyoto, revisione mai annunciata ufficialmente fino ad oggi.

Secondo quanto riportato da Mochizuki, Nintendo Switch PRO adotterà un nuovo SoC NVIDIA con supporto DLSS, la console inoltre dovrebbe essere equipaggiata con uno schermo OLED da 7 pollici con risoluzione 720p e supporto 4K in modalità TV, oltre ad un processore più veloce e una maggior quantità di memoria RAM. Si parla anche di tanti nuovi giochi in arrivo per Switch PRO pensati e ottimizzati per sfruttare le nuove caratteristiche della console (dunque con supporto DLSS e 4K), tra questi dovrebbero trovare spazio Mario Kart 9 e The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.

Nintendo Switch PRO uscirà "later this year" secondo il report, ovvero più avanti nel corso del 2021, presumibilmente tra settembre e novembre, giusto in tempo per la stagione natalizia. Il prezzo? Secondo gli analisti si parla di un costo di circa 399 dollari ma Nintendo potrebbe decidere di tenerlo più basso portandolo a 349 dollari, anche se si tratta solamente di supposizioni.

Non è la prima volta che Bloomberg riporta rumor su Nintendo Switch PRO, ad oggi però Nintendo non ha confermato o smentito nulla, dichiarando genericamente di "essere sempre al lavoro su nuovi hardware."