Nintendo Switch PRO: spopola online lo scherzo di un fan sul nome della console

Per sdrammatizzare sulla sequela di rumor e di leak sulle specifiche di Nintendo Switch PRO che stanno affollando i siti di settore, il redditor JardsonJean ha provato a immaginare in maniera scherzosa il logo e il nome della prossima console ibrida della casa di Kyoto.

Il creatore di contenuti ha così provato a ipotizzare il nome della sempre più rumoreggiata versione midgen di Switch invitando i frequentatori di Reddit a fornire un parere sulla sua fan art. L'operazione lanciata da JardsonJean ha colpito nel segno: nel momento in cui scriviamo, il suo post ha raggiunto la spaventosa cifra di 45,6 mila "Mi Piace" su Reddit a sole 21 ore dalla sua pubblicazione.

Basta leggere per esteso l'improponibile nome della nuova versione di Nintendo Switch teorizzata in maniera scherzosa (e velatamente provocatoria) dal redditor, per capire il motivo di un simile interesse suscitato nei fan:

New Super Nintendo Switch Series X U PRO One XL Entertainment System Deluxe & Knuckles + Cats of the Wild

La babele di nomi e di loghi che affollano la fan art di JardsonJean rappresenta in maniera plastica l'attesa degli appassionati per l'annuncio ufficiale del nuovo modello di Nintendo Switch, con sempre più spasmodiche aspettative per il reveal di Switch PRO che contribuiscono inevitabilmente all'esplosione di fenomeni social come quello generato dall'ultima immagine del redditor.