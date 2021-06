Nintendo Switch PRO: le strategie di sviluppo del nuovo hardware per Doug Bowser

Senza citare apertamente la rumoreggiata Switch PRO, il boss di Nintendo of America, Doug Bowser, ha delineato dalle colonne del Washington Post la strategia della casa di Kyoto sulle tempistiche e sulle modalità di sviluppo delle console e del nuovo hardware della compagnia nipponica.

Il presidente di NoA chiarisce così il punto di vista dell'azienda giapponese e, in merito all'impegno di Nintendo per lo sviluppo e la presentazione delle console di nuova generazione, spiega che "guardiamo sempre all'evoluzione della tecnologia e al modo in cui quest'ultima può migliorare le esperienze di gioco degli utenti. Non si tratta però di un'evoluzione tecnologica fine a se stessa, ma di un approccio che consiste nel guardare in maniera specifica a come può evolversi la tecnologia per migliorare l'esperienza di gioco".

Mentre Nintendo Switch entra nel suo quinto anno di vita e continua ad essere la console più venduta sui principali mercati videoludici, Bowser volge idealmente il proprio sguardo al futuro specificando come "ci sono una serie di fattori che entrano in gioco ed è un qualcosa che guardiamo sempre con attenzione. Ad esempio, come bisogna applicare quella nuova tecnologia? La dobbiamo integrare nell'ecosistema di piattaforme esistenti o è meglio aspettare la prossima generazione? E poi, quale esperienza di gameplay è preferibile per questo nuovo hardware?".

La spasmodica attesa per l'annuncio della nuova console della Grande N è stata al centro anche dell'ultima, singolare iniziativa social della divisione brasiliana della Coca-Cola con un post scherzoso su Nintendo Switch PRO.