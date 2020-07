Nintendo Switch Pro con supporto al DLSS 2.0: lo suggerisce un annuncio di lavoro NVIDIA

Sul portale LinkedIn di NVIDIA è apparso un nuovo annuncio di lavoro per un team interno alla casa verde che si occuperà dello sviluppo di un chip Tegra di ultima generazione. Il chip in questione verrà equipaggiato su di una non meglio precisata "console da gioco": si tratta della GPU nextgen di Nintendo Switch Pro?

La figura professionale cercata da NVIDIA, infatti, coincide con quella del Senior Software Engineer di un team incaricato di "lavorare su tecnologie Tegra di nuova generazione e su tecnologie di Intelligenza Artificiale per console da gioco e dispositivi AI. L'ingegnere in questione dovrà lavorare su soluzioni per l'utilizzo di tecnologie grafiche di Intelligenza Artificiale come il DLSS 2.0 di NVIDIA".

Come ben sapranno i giocatori che hanno potuto apprezzare i benefici del DLSS 2.0 su Control, grazie alla tecnica in questione è possibile innalzare la risoluzione e migliorare la definizione attraverso la ricostruzione "intelligente" dell'immagine a schermo, una soluzione che si appoggia al Deep Learning di NVIDIA per aumentare la resa grafica senza impattare eccessivamente sulle prestazioni.

Nei mesi scorsi, d'altronde, anche il collettivo di Digital Foundry ha affrontato la questione dell'utilizzo ipotetico del DLSS di Nintendo Switch Pro e riferito come questa tecnologia possa risultare estremamente utile alla casa di Kyoto per migliorare la grafica dei propri giochi nextgen con un dispendio minimo di risorse e, quindi, con una maggiore efficienza della futura console ibrida della casa di Kyoto (che si tradurrebbe, oltretutto, in un grande beneficio in termini di durata della batteria).