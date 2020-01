Nintendo Switch Pro uscirà nel 2020 a 399$ con supporto al 4K, un analista ne è sicuro

Per celebrare l'inizio del nuovo anno, GamesIndustry.biz ha intervistato alcuni degli analisti e consulenti più importanti del panorama videoludico, che sono stati ben lieti di condividere con la testata e con i videogiocatori le loro previsioni per il 2020.

Tra i tanti, ha partecipato anche Dr. Serkan Toto, CEO dell'agenzia di consulenza con sede in Giappone Kantan Games. Secondo l'analista, il 2020 sarà l'anno che vedrà il lancio della tanto vociferata Nintendo Switch Pro, console che dovrebbe garantire una potenza superiore rispetto a quella erogata da Switch base. Serkan Toto si è anche spinto oltre, affermando che secondo lui sarà supportato il 4K, che il prezzo di debutto si assesterà sui 399 dollari e che il lancio sarà accompagnato da un system seller prodotto da Nintendo.

"Non c'è assolutamente alcun dubbio che Nintendo lancerà una Nintendo Switch Pro nel 2020, secondo me a 399 dollari", ha dichiarato. "In maniera più specifica, ipotizzo la presenza del supporto al 4K, cartucce di maggiori dimensioni e ovviamente componenti potenziati. Ritengo inoltre che il dispositivo verrà lanciato dopo le vacanze estive per contrastare il lancio di PS5 e della Xbox di prossima generazione previsto a fine anno - assieme ad un gioco first-party di spessore in grado di fungere da system seller". Che sia The Legend of Zelda Breath of the Wild 2? In fondo, al suo predecessore è spettato il compito di accompagnare il lancio della Switch base nel marzo del 2017.



A inizio 2019, Dr. Serkan Toto predisse che nel corso dell'anno che si è appena concluso sarebbero state lanciate sia Nintendo Switch Lite sia Nintendo Switch Pro. Alla fine, la sua previsione si è rivelata veritiera al 50%. Adesso è tuttavia sicuro che il 2020 sarà l'anno giusto per la Pro. Cosa ne pensate? Sareste disposti a spendere 399 dollari per una console ibrida più potente di quella attuale? Fatecelo sapere nei commenti!