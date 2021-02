Nintendo Switch Pro uscirà nel 2021? Gli analisti sono in disaccordo

Sono quasi due anni che si parla di una Nintendo Switch Pro, ma la casa di Kyoto non ha mai annunciato nulla del genere. Tutt'altro, in questo lasso di tempo è andata in direzione contraria, creando una versione Lite della console ibrida declinata al gioco portatile. Inoltre, è anche scoppiata una pandemia che potrebbe aver stravolto i piani.

Eppure, molti esperti del settore sono sicuri della sua esistenza. Alcuni sedicenti insider, che affermano di essere in contatto con alcune fonti interne, hanno recentemente parlato di Nintendo Switch Pro come una console mossa da tecnologia NVIDIA e con una potenza a metà strada tra PlayStation 4 e Xbox Series S, probabilmente in grado di supportare persino la tecnologia DLSS della casa di Santa Clara.

Anche diversi analisti sono sicuri dell'esistenza di Nintendo Switch Pro. Il vero dibattito, in realtà, sembra vertere sulla finestra di lancio sul mercato. Come fa notare la redazione di IGN USA, che si è premurata di chiedere direttamente ad alcuni noti analisti videoludici, ci sono molti dubbi in merito al possibile periodo di debutto. Serkan Toto di Kantan Games, ad esempio, punta alla seconda metà del 2021: secondo lui i quattro anni trascorsi dalla nascita di Switch sono più che sufficienti a giustificare il lancio di un nuovo modello della console, anche se il momentum delle vendite non ha ancora dato segni di cedimento. Diversa l'opinione di Michael Pachter di Wedbush Securities, per il quale il 2021 non è l'anno giusto, proprio perché le vendite di Switch sono ancora altissime. Secondo David Cole di DFC Intelligence, invece, è più probabile vedere dei leggeri miglioramenti all'hardware (come la precedente revisione che ha migliorato la durata della batteria) piuttosto che una console nuova di zecca più potente.

Insomma, regna l'incertezza, e l'unica in grado di dissiparla è ovviamente Nintendo, che continua a tacere e a godersi le vendite strabilianti di Switch, che è vicina alle 70 milioni di unità distribuite.