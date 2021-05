Nintendo Switch PRO userà uno schermo OLED? Sembra quasi certo

Universal Display Corporation, azienda specializzata nella produzione di LED e nello sviluppo della tecnologia OLED, ha citato Nintendo Switch PRO in un report finanziario, confermando idealmente i rumor che circolano da molti mesi a questa parte.

Nel report in questione si parla di un mercato OLED in crescita grazie al lancio di una serie di prodotti che utilizzano questa soluzione tecnologica, tra cui i nuovi portatili Xiaomi Mi e Dell, da notare come si faccia riferimento (per la prima volta in assoluto nei resoconti finanziari di Universal Display) anche a Nintendo Switch PRO con "Nintendo che ha scelto un display OLED per Switch PRO, grazie alle sue caratteristiche come il contrasto elevato e tempi di risposta più veloci."

Il report cita espressamente Nintendo Switch Pro utilizzando questa denominazione mai resa ufficiale dalla casa di Kyoto, così come l'esistenza stessa della console non è mai stata confermata. Certo il fatto che un colosso come Universal Display abbia citato la nuova console in un documento ufficiale lascia poco spazio a dubbi riguardo l'effettiva esistenza della piattaforma in questione.

Al momento in ogni caso tutto è avvolto nel mistero, secondo gli analisti Nintendo Switch PRO verrà presentata questa estate e arriverà a fine anno insieme a giochi come Mario Kart 9 e The Legend of Zelda Breath of the Wild 2.