Nintendo Switch Pro sarà una vera e propria console next-gen?

Come vi abbiamo riferito sulle nostre pagine, sono emersi di recente dei nuovi rumor che vorrebbero imminente l'arrivo di una Nintendo Switch Lite, una variante della console che dovrebbe presentare un focus più marcato sul gaming in mobilità e che arriverebbe sul mercato ad un prezzo particolarmente competitivo.

Sembra che la casa di Kyoto, però, stia progettando grandi cose anche per una versione potenziata di Nintendo Switch. Anzi, a giudicare dalle indiscrezioni riportate da Nikkei, non è da escludere che Nintendo stia pensando ad un vero e proprio successore di Switch, che andrebbe così ad affiancare il lancio di PlayStation 5 e Xbox Scarelett durante la prossima generazione videoludica, ormai giunta alle porte.

"Oltre al modello più piccolo a prezzo budget, è in via di sviluppo un modello di prossima generazione completamente rivisto, concepito per sostituire la versione attualmente in commercio. Si crede che Nintendo stia sperimentando in diversi aspetti per il device, inclusa la fruibilità, un miglior rendering delle immagini, e cambiamenti al sistema operativo, tra le altre cose".

Secondo le stesse indiscrezioni, comunque, Nintendo non ha ancora delineato al 100% la strada da percorrere con questo modello "Pro" di Switch, quindi non sono da escludere dei possibili rispensamenti in corso d'opera. Ciò che appare plausibile, comunque, è che la grande N voglia fare qualcosa in più di quello che è stato, per esempio, il passaggio d'intermezzo avuto con PlayStation Pro e Xbox One X.