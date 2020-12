Nintendo Switch PRO e Zelda Breath of the Wild 2: il commento di Doug Bowser

Due degli argomenti più chiacchierati quando si parla di rumor Nintendo sono indubbiamente Nintendo Switch PRO e The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Doug Bowser è tornato sull'argomento in una recente intervista con Polygon.

Riguardo Nintendo Switch PRO, il presidente di Nintendo of America ha risposto con un deciso no comment, ribadendo che "la compagnia guarda sempre con attenzione all'evoluzione della tecnologia" senza però scendere nel dettaglio. Nintendo Switch e Switch Lite continuano a vendere bene, ribadisce Bowser, facendo intuire come Nintendo continuerà a puntare forte su questi due hardware anche nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda il nuovo The Legend of Zelda e altre grandi produzioni Nintendo annunciate e poi sparite dai radar (pensiamo a Bayonetta 3 o Metroid Prime 4) al momento "non abbiamo nulla da dire, se ci conoscete sapete che condividiamo aggiornamenti solamente al momento giusto. E questo non lo è, non posso dirvi nulla a riguardo."

Bocca cucita dunque sulla lineup first party 2021 di Nintendo per Switch, sono in molti ad aspettarsi l'arrivo di Bayonetta 3 per il prossimo anno mentre per Metroid Prime 4 i tempi non sembrano ancora essere maturi dopo il riavvio del progetto avvenuto all'inizio del 2019.