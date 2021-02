Nintendo Switch PRO, Zelda Breath of the Wild 2 e Mario Kart 9: proseguono i rumor

Il colosso di Kyoto ha da poco trasmesso un nuovo Nintendo Direct, durante il quale non è stata condivisa alcuna informazione sul fronte hardware. Nonostante ciò, i rumor su di una presunta Nintendo Switch PRO continuano a rimbalzare in rete.

In particolare, il forum di Resetera sta ospitando una discussione sempre più accesa legata ad alcune indiscrezioni. Attivo come "z0m3le" e riconosciuto dai moderatori di Resetera come "insider verificato", uno degli utenti del portale ha riferito molteplici dettagli non ufficiali sui futuri piani di casa Nintendo. Di seguito, vi riportiamo i punti principali:

Nintendo Switch PRO sarebbe destinata ad essere molto più potente del modello base di Nintendo Switch, con un'uscita fissata da Kyoto per il prossimo anno fiscale, ovvero tra 1 aprile 2021 e 31 marzo 2022. Secondo l'insider, i DevKit della console avrebbero iniziato in questi giorni a raggiungere gli studi dei team Terze Parti;

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sarebbe strettamente connesso al lancio di Nintendo Switch PRO;

Mario Kart 9 sarebbe in sviluppo da tempo presso i team Nintendo e sarebbe destinato ad approdare sul mercato videoludico in occasione delle festività natalizie 2021;

Nulla di quanto riportato - lo ricordiamo - costituisce un'informazione ufficiale: Nintendo non si è infatti mai pronunciata in merito a tali dettagli né ha mai annunciato l'effettiva esistenza di un nuovo Mario Kart o di un inedito modello potenziato di Nintendo Switch. Per quanto riguarda l'universo di Hyrule, novità su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 dovrebbero arrivare quest'anno.